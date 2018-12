Bei der Stasi-Unterlagen-Behörde gehen noch immer zehntausende Anträge auf Akteneinsicht ein.

In diesem Jahr wurden bis Ende November fast 43.000 Anträge gestellt, sagte der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei zu beobachten, dass manche Menschen erst als Rentner in die Vergangenheit blicken wollten. Häufig frage nun auch die Enkelgeneration nach dem Leben gestorbener Familienangehöriger.



Seit dem Bestehen der Behörde wurde rund 3,2 Millionen Mal Einblick in die Unterlagen beantragt, die die DDR-Staatssicherheit angelegt hatte.