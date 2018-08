Der Stasi-Forscher Kowalczuk beklagt zum 57. Jahrestag des Mauerbaus einen Rechtsruck in Europa.

Der Projektleiter der Forschungsabteilung der Stasi-Unterlagenbehörde sagte der "Mitteldeutschen Zeitung" aus Halle, die Wut darüber, dass sich viele Erwartungen nach dem Mauerfall nicht erfüllt hätten, werde vielfach an Anderen abgearbeitet. Was ihn fassungslos mache, sei, dass ausgerechnet diejenigen, die am meisten vom Fall der Mauer profitiert hätten - Ostdeutsche, Polen, Tschechen, Ungarn und Slowaken - heute am lautesten nach neuen Mauern riefen.