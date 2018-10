Wie man eine bundesweit bedeutende Erinnerungs- und Bildungseinrichtung nicht führt, das lässt sich gerade exemplarisch an der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ablesen.

Da sind zum einen die Querelen um den Förderverein, die schon seit Monaten andauern. Kulminationspunkt: der Rücktritt des prominentesten Vereinsmitglieds – es ist der DDR-Bürgerrechtler, Journalist und Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn. Nicht nur ihm, auch anderen bekannten Vereinsmitgliedern ist jetzt die Hutschnur geplatzt, weil sich der Förderverein nicht genügend nach rechts abgrenzt.

Der mittlerweile abgesetzte Direktor der Gedenkstätte Hubertus Knabe ließ die Debatte laufen, scheinheilig behauptete er, er habe nichts mit dem Förderverein zu tun. Dabei ist die Gedenkstätte finanziell und ideell auf diese Unterstützung angewiesen. Als es bereits zu spät war und sich die öffentliche Diskussion gegen die Gedenkstätte richtete, dann erst distanzierte sich Hubertus Knabe von seinem Förderverein. Führungsaufgabe nicht wahrgenommen – zum Ersten.

Skandalöse Vorgänge rund um den Stellvertreter von Hubertus Knabe

Zum zweiten – viel wichtiger – sind da die seit Jahren andauernden skandalösen Vorgänge rund um den Stellvertreter von Hubertus Knabe. Der Vizedirektor der Stasi-Gedenkstätte vermischte Privates und Dienstliches, nutzte seine Macht gegenüber sehr viel jüngeren Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte schamlos aus, belästigte sie körperlich und verbal - nicht nur einmal und nicht nur für kurze Zeit. Männerfreundschaft und Kumpanei an der Spitze der Stasi-Gedenkstätte führten dazu, dass diese Zustände anhielten, bis betroffene Frauen endlich den "strukturellen Sexismus" öffentlich benannten. Plötzlich wollen es alle schon ganz lange gewusst haben.

Das Führungsversagen in der von Bund und Land Berlin millionenschwer subventionierten Stasi-Gedenkstätte ist eklatant und zeigt ein grundlegendes Problem. Bundesweit werden politische und kulturelle Institutionen von Männern geleitet, die Genies in ihrem Bereich sein mögen, aber an Selbstüberschätzung leiden. Sie glauben, es genügt, eine charismatische Persönlichkeit zu sein, um einem großen Laden mit 100, 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorsitzen zu können. Führungskräfteseminare halten sie für total überschätzt, das mit dem Personal, das macht sich doch mit links.

#Meetoo hat auch hier den richtigen Weg gewiesen: Die Zeit eines Gedenkstättendirektors vom Schlag Hubertus Knabe, dem bis heute nicht ein Satz des Bedauerns über die Lippen gekommen ist, die Zeit ist zum Glück vorbei.

Claudia van Laak (Deutschlandradio / Bettina Straub)Claudia van Laak, Jahrgang 1963, zog nach ihrem Studium von Germanistik, Journalistik und Wirtschaftswissenschaften in die "Noch-DDR". In Thüringen arbeitete sie beim MDR, wechselte dort als Landeskorrespondentin zum Deutschlandradio. Danach Korrespondentin