Deutschland feiert am kommenden Mittwoch den 28. Jahrestag seiner Wiedervereinigung. Und es knirscht derzeit so laut im Gebälk der gesamtdeutschen Gesellschaft wie nie zuvor. Ursachenforschung tut not. Eine wichtige Rolle hierbei spielt die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen im ehemaligen zentralen Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit der DDR. Sie macht sichtbar, dass die DDR moralisch und wirtschaftlich bankrott war, was sicher nicht die einzige, aber doch eine wesentliche Ursache dafür ist, dass der Aufholprozess so lange, für viele zu lange dauert.

Unkorrektes Verhalten einer Führungskraft

Hier kam es diese Woche zu einem Paukenschlag: Der Direktor Hubertus Knabe und sein Vize mussten nach Sexismus-Vorwürfen ihren Hut nehmen. Konkret geht es um Belästigungsvorwürfe gegen Knabes Stellvertreter, der Mitarbeiterinnen über Jahre hinweg nachgestellt haben soll. Knabe selbst soll das Fehlverhalten seines Vize durch aktives Wegsehen geduldet haben. In der Gedenkstätte sei ein Frauenbild wie aus den 50er-Jahren gepflegt worden, heißt es.

Der Stiftungsrat zog diese Woche einstimmig die Notbremse. Man habe kein Vertrauen mehr, dass Knabe den - Zitat - "dringend notwendigen Kulturwandel in der Stiftung einleiten wird, geschweige denn einen solchen glaubhaft vertreten kann" - Zitat Ende. Der Direktor wurde ebenso wie sein Stellvertreter freigestellt, eine ordentliche Kündigung soll folgen. Ein ganz normaler Vorgang könnte man meinen. In einer solch sensiblen Führungs-Position muss man sich absolut korrekt verhalten. Und das war bei Knabe augenscheinlich nicht der Fall.

Politische Dimension des Fall Knabe

Gleichwohl hat das Ganze eine politische Dimension. Denn Vorsitzender des Stiftungsrates ist qua Amt der Berliner Kultursenator Klaus Lederer von der Linken. Der Partei also, die Knabe seit Jahren im Nacken sitzt. Seit 2001 leitete der 59-jährige Historiker die Gedenkstätte, erforschte die Unmenschlichkeit des SED-Regimes und dessen Seilschaften nach der Wende. Knabes Expertise als Wissenschaftler steht außer Frage. Er ist ein ebenso sachkundiger wie scharfzüngiger Kritiker der SED und ihrer Nachfolgeparteien.

Das bekam auch Lederer zu spüren, als Knabe im Herbst 2016 seine Kandidatur als Kultursenator kritisierte. Lederes Partei, die Linke, habe immer noch ein positives Verhältnis zur DDR und könne schwerlich Verantwortung tragen für die Aufarbeitung des SED-Unrechts. Das trifft zwar eher generell auf die Linke denn auf den Kultursenator persönlich zu, ist aber als Argument nachvollziehbar. Gut denkbar also, dass für Lederer die Sexismus-Affäre ein willkommener Anlass war, einen unliebsamen Kritiker zu schassen.



Aber nicht nur mit der Linken hatte Knabe seine Probleme. Auch die AfD machte ihm zu schaffen. So kam es vor, dass ehemalige politische Häftlinge Führungen durch die Gedenkstätte dazu nutzten, ihre Gesinnung kundzutun und parteipolitische Statements abzugeben. Knabe reagierte öffentlich, indem er sagte, dass er sich Sorgen mache, wie totgeglaubte politische Vorstellungen wieder zum Leben erweckt werden.

Auch die SPD argwöhnte, die AfD unterwandere Hohenschönhausen. Als Beleg dafür diente, dass der Vorsitzende des Fördervereins der Gedenkstätte ein AfD-Sympathisant sei. Fakt ist, dass der Mann, Jörg Kürschner, ebenfalls ein ehemaliger politscher Häftling der DDR, als Autor für die Zeitung "Die Freiheit" schreibt, dem intellektuellen Sprachrohr der neuen Rechten. Hier war es Knabe, der einen Schlussstrich zog und sich vom Förderverein trennte.

Zwei Lehren

Aus diesen Vorgängen kann man zweierlei lernen. Erstens: Eine Gedenkstätte wie Hohenschönhausen hat eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und muss daher von Persönlichkeiten geprägt werden, deren charakterliche wie politische Integrität außer Frage steht. Zweitens: Parteipolitik hat hier nichts zu suchen. Insofern ist das Konstrukt Stiftungsrat alles andere als optimal. Besser wäre es, Hohenschönhausen primär als Forschungsstätte zu begreifen und der Wissenschaft zuzuordnen. Beispielsweise als Außenstelle einer historischen Fakultät. Das kann zwar nicht vor sexuellen Übergriffen schützen, würde aber wenigstens die Einflussmöglichkeiten politischer Kräfte begrenzen. Denn unter dieser Voraussetzung kann die Gedenkstätte ihre wichtige Arbeit am besten leisten.