Der scheidende Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, Jahn, sieht die Akten der ehemaligen DDR-Staatssicherheit im Bundesarchiv gut aufgehoben.

Es gehe darum, sicherzustellen, dass die Dokumente auch in den nächsten Generationen genutzt werden könnten, sagte Jahn im RBB-Inforadio. Außerdem sei man nicht mehr in den 1990er Jahren. Der Horizont müsse erweitert, die DDR-Geschichte insgesamt betrachtet werden, betonte er.



Jahn scheidet am kommenden Donnerstag aus dem Amt, das dann entfällt. Vor zwei Tagen ist die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke vom Bundestag zur ersten Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur gewählt worden. Das Amt wurde neu geschaffen.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.