Der scheidende Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, hat in seinem letzten Bericht ein weiterhin großes Interesse an Akteneinsicht festgestellt.

Immer noch gebe es monatlich tausende Anträge, sagte Jahn in Berlin. Immer häufiger würden nun auch die Hinterbliebenen von Verstorbenen die Stasi-Akten einsehen wollen. Konstant sei zudem das Interesse von Medien und Forschung. In den letzten beiden Jahren habe sich seine Behörde zudem mit der Überführung der Akten in das Bundesarchiv in diesem Sommer befasst. Jahn bekräftigte, das die Akten weiter zugänglich blieben. Er begrüßte zudem, dass ein Bundesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur eingerichtet werde. Jahns Amtszeit als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen endet nach zehn Jahren Tätigkeit im Juni.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.