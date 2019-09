Der Beauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, hat die Pläne zur Überführung der Akten in das Bundesarchiv verteidigt.

Jahn sagte im Deutschlandfunk, es werde nichts abgeschafft. Vielmehr werde ein Zentrum geschaffen, in dem die Stasi-Unterlagen und die Dokumente des Bundesarchivs zur SED-Diktatur an einem Ort gelagert würden. Es gehe darum, die Technik und die Ressourcen zu bündeln und gemeinsam die Digitalisierung voranzubringen.



Der ehemalige Bürgerrechtler und spätere Grünen-Politiker Schulz kritisierte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, er fürchte, dass ein, so Schulz, "Deckel auf die Geschichte gemacht" werde.



Das Thema steht heute auf der Tagesordnung des Bundestages. Wir übertragen die Debatte ab 9.00 im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.