Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, stellt heute in Berlin seinen letzten Bericht vor. Die Behörde wird bis zum Sommer aufgelöst. Der Ratsvorsitzende der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Meckel, sieht darin auch Chancen.

Meckel sagte im Deutschlandfunk, die Behörde habe zuletzt zu viele Aufgaben und kein klares Konzept gehabt. Viele, die an der Behörde festhalten wollten, sähen in ihr lediglich ein Symbol. Doch die Überführung der Stasi-Akten ins Bundesarchiv bedeute ausschließlich eine neue Struktur und biete die Möglichkeit, den schlechten Zustand der Akten etwa durch eine Digitalisierung zu verbessern. Gleichzeitig könne man andere Aufgaben von der Archivierung trennen. So sollte die Aufarbeitung der SED-Diktatur nicht in einem Archiv erfolgen, sondern in der politischen Bildung, meinte Meckel.



Dass für die Opfer mit einem Beauftragten im Bundestag ein neues Amt geschaffen werde, sieht der frühere Bürgerrechtler positiv. Der Beauftragte müsse sich konsequent für Entschädigungen und eine bessere Lage der Opfer einsetzen.

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, stellt heute in Berlin seinen letzten Bericht vor. Jahns Amtszeit endet im Juni. Die Behörde wird bis zum Sommer aufgelöst. Das Archiv mit Millionen Akten der DDR-Staatssicherheit wird Teil des Bundesarchivs. Das Stasi-Unterlagen-Gesetz gilt weiter. Auskünfte sollen auch in Zukunft erteilt werden. Seit Beginn des Jahres 1992 bis Ende 2020 wurden laut Unterlagen-Behörde mehr als 3,3 Millionen Anträge von Bürgerinnen und Bürgern auf Einsicht in Akten gestellt, die die DDR-Staatssicherheit über sie anlegte.

