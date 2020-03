Der EU-Austritt Großbritanniens hat offenbar dazu beigetragen, dass rechtsextreme Ansichten heute vielfach der politischen Mitte zugeschrieben werden.

Das geht aus einer Untersuchung der britischen Anti-Faschismus-Organisation "Hope not Hate" hervor. Demnach habe der Brexit Diskussionen über Loyalität und Patriotismus angeheizt. So würden Menschen, die sonst dem extremen rechten Rand zugeordnet worden wären, nun eher in der rechten Mitte verortet, heißt es. Durch das Verwischen dieser Grenzen benutzten Mitte-Politiker inzwischen eine Sprache, die man früher nur bei der extremen Rechten vorgefunden habe, heißt es weiter. Antimuslimische Vorurteile, erniedrigende Rhetorik über Migranten und Flüchtlinge und die Vorstellung eines Kulturkriegs gegen den Sozialliberalismus würden zunehmend übernommen.



In dem jährlichen Bericht "State of the Hate" (etwa: Wie es um den Hass steht) untersucht die Organisation den Zustand von rechten Gruppen und Phänomen in der Welt, aber vor allem in Großbritannien. In diesem Jahr fordert sie auch, die Neonazi-Satanisten-Gruppierung "Order of the Nine Angles" als Terrororganisation einzuordnen und zu verbieten.