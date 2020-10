Die SPD bekräftigt ihre Kritik an an den Vorschlägen von Bundesgesundheitsminister Spahn für eine Reform der Pflegeversicherung.

Spahn bleibe auf halber Strecke stehen, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Dittmar. Sie zwar froh, dass der Minister endlich "in die Puschen kommt" und seine Ideen unterbreite, führte die Sozialdemokratin im Bayerischen Rundfunk aus. Letztendlich bleibe es dabei aber bei der Finanzierungslogik, dass es nur einen Zuschuss zu den Pflegekosten geben solle. Die SPD wolle dagegen, dass Pflegebedürftige wirklich nur einen festen Eigenanteil zu tragen hätten znd alles, was darüber hinaus gehe, von der Pflegeversicherung gezahlt werde. Generalsekretär Klingbeil hatte gestern eine stärkere Berücksichtigung der Einkommenshöhe bei den Pflegekosten verlangt.



Spahn hatte vorgeschlagen, die Eigenanteile von Pflegebedürftigen in der stationären Pflege zu deckeln. Heimbewohner sollen für die stationäre Pflege künftig für längstens 36 Monate maximal 700 Euro pro Monat zahlen müssen. Hinzu kommen aber rund 1.200 Euro, die die Betroffenen etwa für Unterkunft und Verpflegung zahlen müssen. Ziel der Reform ist zudem, dass die Beschäftigten in der Pflege nach Tarif bezahlt werden.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.