Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben keine Informationen über einen möglichen Abzug amerikanischer Soldaten erhalten.

Dies machte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in einer Pressekonferenz am Mittag deutlich. Zugleich betonte sie, die Präsenz der US-Truppen in Deutschland diene der Sicherheit der gesamten NATO. Dies sei die Basis, auf der man zusammenarbeite. Aus dem Auswärtigen Amt gab es keine Stellungnahme. US-Medien hatten berichtet, Präsident Trump wolle voraussichtlich im September fast 10.000 in Deutschland stationierte US-Soldaten abziehen. Grund sei auch Trumps Ärger über die aus seiner Sicht zu geringen deutschen Militär-Ausgaben.



CSU-Chef Söder betonte, sollte es tatsächlich dazu kommen, wäre dies "kein großer Vertrauensbeweis" für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA.