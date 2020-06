Die möglichen Pläne von US-Präsident Trump für einen teilweisen Abzug der amerikanischen Soldaten stoßen in Deutschland auf Kritik.

Trump schädige damit den Zusammenhalt des Nato-Bündnisses, sagte CDU-Außenpolitiker Kiesewetter im Deutschlandfunk. Ein Abzug von amerikanischen Truppen würde die transatlantische Freundschaft gefährden. Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Kornblum, bezweifelt, dass die Pläne tatsächlich umgesetzt werden. Trump sei groß in seinen Ankündigungen und handele dann doch nicht, sagte er der "Passauer Neuen Presse". Offenbar sei Trumps Verhalten eine Reaktion auf die Absage von Bundeskanzlerin Merkel, am G7-Gipfel in Washington teilzunehmen.



US-Medien hatten berichtet, Trump wolle voraussichtlich im September fast 10.000 in Deutschland stationierte US-Soldaten abziehen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher noch nicht.