Die USA verschärfen ihren Ton gegenüber Deutschland im Zusammenhang mit den Nato-Zahlungsverpflichtungen - und drohen erneut mit dem Teilabzug ihrer Truppen aus Deutschland.

Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei beleidigend zu erwarten, dass der amerikanische Steuerzahler weiter mehr als 50.000 Amerikaner in Deutschland bezahle - aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für eigene Zwecke nutzten.



Zuvor hatte die US-Botschafterin in Warschau, Mosbacher, getwittert, dass Polen im Gegensatz zu Deutschland seinen Zahlungsverpflichtung nachkomme - und es begrüßen würde, wenn die amerikanischen Truppen von Deutschland nach Polen verlegt würden. US-Präsident Trump hatte diese Möglichkeit bereits im Juni bei einem Besuch des polnischen Präsidenten Duda in Washington angedeutet.



Deutschland ist das Land, in dem die meisten US-Truppen in Europa stationiert sind. Die Kommandozentralen sind in Stuttgart, der wichtigste Luftwaffenstützpunkt der USA im rheinland-pfälzischen Ramstein und einer der größten Truppenübungsplätze Europas im bayerischen Grafenwöhr.