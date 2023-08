Polnische Grenzschützer patrouillieren im Bereich der Grenze zwischen Polen und Belarus (Archivfoto). (Michal Dyjuk/AP/dpa)

Das seien doppelt so viele, wie der Grenzschutz angefordert habe, teilte der stellvertretende Innenminister Wasik in Warschau mit. Die Soldaten würden in den kommenden zwei Wochen verlegt. Polen hat eine 418 Kilometer lange Grenze zu Belarus. Das Land fürchtet Provokationen, seitdem Wagner-Söldner nach einem gescheiterten Aufstand gegen Moskau in Belarus ihr Lager aufgeschlagen haben.

