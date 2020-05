In Deutschland ist die Armutsgefährdung älterer Menschen einem Bericht zufolge deutlich gestiegen.

Annähernd jeder fünfte Ältere sei betroffen, meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Datenabfrage der Linken-Fraktion beim Europäischen Statistikamt Eurostat. Im Jahr 2018 waren demnach 18,2 Prozent aller Menschen ab 65 Jahren hierzulande von Armut bedroht. 2006 seien es noch 12,5 Prozent gewesen. Die absolute Zahl der Betroffenen sei in diesem Zeitraum von 1,9 auf 3,1 Millionen gestiegen. So habe deren Einkommen unter der für die Berechnung maßgeblichen "Armutsgefährdungs-Schwelle" gelegen.



Laut Eurostat galten im Jahr 2018 Alleinstehende in Deutschland als armutsgefährdet, wenn sie über maximal 13.628 Euro verfügten.