In Deutschland ist die Zahl der Partnerschaften gestiegen, in denen die Frau mehr verdient als der Mann.

Die "Welt am Sonntag" zitiert aus bislang unveröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes. Demnach bezog 2017 in gut 14 Prozent der Partnerschaften die Frau das größere Einkommen. In knapp elf Prozent verdienten beide Partner ähnlich viel. Insgesamt war das Einkommen von Frau und Mann also in 25 Prozent der gemischtgeschlechtlichen Partnerschaften mindestens ausgeglichen. 2003 war dies dem Bericht zufolge nur in rund 20 Prozent der Partnerschaften der Fall.