Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar weiter gesunken.

Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren 2,373 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 33.000 weniger als im Januar und 173.000 weniger als vor einem Jahr. Die BA verzeichnete damit die geringste Arbeitslosenzahl in einem Februar seit der Wiedervereinigung. Die Quote liegt unverändert bei 5,3 Prozent.



Die Zahl der Unterbeschäftigten sank saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 12.000 und wird nun mit rund 3,31 Millionen Menschen angegeben. In dieser Statistik werden auch Menschen erfasst, die gerade beispielsweise an einer Weiterbildung teilnehmen.



BA-Chef Scheele erklärte, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bleibe auf Wachstumskurs und die Nachfrage nach Arbeitskräften auf einem sehr hohen Niveau. Laut dem monatlichen Stellenindex der Bundesagentur werden derzeit vor allem im Handel, im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen und in der Energiewirtschaft offene Stellen gemeldet. Die Nachfrage in Verkehrs- und Logistikunternehmen sei dagegen rückläufig.