Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist leicht gestiegen.

Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur wurden im Dezember rund 2,21 Millionen Personen registriert. Im Vergleich zum Vormonat ist dies ein Plus von etwa 23.000. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich aber ein Minus von 175.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,9 Prozent. Die Zahl der Unterbeschäftigten sank im Monatsvergleich um 11.000 auf 3,162 Millionen. In dieser Statistik werden neben Arbeitslosen auch beispielsweise auch jene Menschen erfasst, die gerade an einer Weiterbildung teilnehmen.