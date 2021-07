Der Arbeitsmarkt in der Eurozone hat sich im Juli positiv entwickelt.

Wie das Statistikamt Eurostat mitteilte, waren in den 19 Ländern der Eurozone insgesamt 12,5 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet, das waren 423-tausend weniger als im Vormonat Juni. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent.



In Deutschland liegt die Quote bei 5,6 Prozent. Der Vorstandschef der Bundesagentur, Scheele, erklärte, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung seien trotz des Beginns der Sommerpause weiter kräftig gesunken. Das Wachstum der Beschäftigung halte an. Und die Unternehmen suchten vermehrt nach neuem Personal.

