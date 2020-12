In China legt die Wirtschaft trotz der Corona-Pandemie zu.

Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, wurde im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 4,9 Prozent verzeichnet. Damit konnte der Einbruch im Frühjahr mehr als ausgeglichen werden. Ein Sprecher der Behörde sagte, China sei eine der wenigen großen Volkswirtschaften weltweit, die dieses Jahr ein Wachstum verzeichnen könnten. Experten zufolge profitiert das Land

unter anderem vom weltweiten Bedarf nach Corona-Schutzkleidung und Masken. Außerdem gibt es kaum Neuinfektionen in der Volksrepublik.



Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr um 1,9 Prozent zulegen wird. Der Euro-Raum wird dieses Jahr wohl mit einem Minus von acht Prozent beenden. Deutschlands Wirtschaftsleistung wird etwa um fünf Prozent zurückgehen, die der USA um rund vier Prozent.

