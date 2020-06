Der deutsche Export ist im April in Folge der Corona-Krise eingebrochen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, sank der Wert der Warenausfuhren gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 31 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Die Behörde sprach vom größten Rückgang seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950.



Zu dem Export-Einbruch haben vor allem die weltweiten Handelsbeschränkungen geführt. Ausschlaggebend waren auch die geschlossenen Grenzen im europäischen Binnenmarkt sowie die Störungen in der See- und Luftfracht. Einen starken Rückgang verbuchten die Statistiker auch bei den Einfuhren. Insgesamt sanken die Importe im Vergleich zum April letzten Jahres um mehr als 21 Prozent auf 72,2 Milliarden Euro.