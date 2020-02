Die öffentlichen Haushalte haben ungeachtet der Konjunkturabkühlung auch im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld eingenommen als ausgegeben.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, verbuchten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen zusammen ein Plus von 49,8 Milliarden Euro. Es war der achte Überschuss in Folge. Das Plus fiel allerdings niedriger aus als im Jahr davor: 2018 war ein Rekordüberschuss von 62,4 Milliarden Euro erzielt worden.



Der größte Teil des aktuellen Überschusses entfiel den Angaben zufolge auf den Bund mit 20,1 Milliarden Euro. Die Länder erzielten ein Plus von 13,6 Milliarden Euro. Bei den Sozialversicherungen waren es 9,9 Milliarden und bei den Kommunen 6,2 Milliarden Euro.