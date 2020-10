Eltern in Deutschland sind im vergangenen Jahr bei der Geburt ihres Kindes durchschnittlich deutlich älter gewesen als noch Anfang der 1990er Jahre.

Mütter waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Durchschnitt 31-einhalb Jahre alt - rund dreieinhalb Jahre älter als noch 1991. Bei Vätern stieg das Durchschnittsalter ebenso, sie waren bei der Geburt ihres Kindes rund 34-einhalb Jahre alt.



Die Väter in Deutschland gehören damit innerhalb der Europäischen Union in Bezug auf ihr Alter zum oberen Drittel. Noch älter waren Väter bei der Geburt eines Kindes im Jahr 2017 in Italien, Griechenland und Spanien.

