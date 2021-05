Knapp 24.700 aller in Deutschland erfassten Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen hatten im Jahr 2017 Einkünfte von mindestens einer Million Euro.

Das waren knapp 1.900 Steuerpflichtige mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das Durchschnittseinkommen in dieser Gruppe betrug 2,7 Millionen Euro. Am höchsten war die so genannte Millionärsdichte nach Angaben der Statistiker in Hamburg.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.