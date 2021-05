Arbeitslosigkeit ist im vergangenen Jahr die häufigste Ursache für Überschuldung gewesen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden traf dies in fast jedem fünften Fall zu. Als zweithäufigster Grund der Überschuldung wurden Erkrankung, Sucht oder Unfall genannt. Insgesamt nahmen 588.000 Menschen wegen finanzieller Probleme die Hilfe von Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Anspruch.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.