Von der geplanten höheren Kilometerpauschale für Langstreckenpendler würden voraussichtlich mehrere Millionen Steuerzahler profitieren.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, gaben im Jahr 2015 rund 6,7 Millionen Bürger bei ihrer Steuererklärung Arbeitswege von mehr als 20 Kilometern an. 86 Prozent legten mindestens eine Teilstrecke mit dem Auto zurück.



Die tatsächliche Personenzahl dürfte höher liegen, da zusammen veranlagte Ehepaare und Lebenspartnerschaften nur als ein Steuerfall registriert werden. Jüngere Zahlen liegen derzeit nicht vor.



Die Bundesregierung plant in ihrem Klimapaket, die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer von 30 auf 35 Cent pro Kilometer zu erhöhen. Die Maßnahme soll von 2021 bis Ende 2026 gelten.