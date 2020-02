In der finnischen Hauptstadt Helsinki sind im vergangenen Jahr keine Fußgänger und Fahrradfahrer im Straßenverkehr ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung war 2019 damit das erste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen ohne Todesopfer unter Passanten und Radlern. Statistiken über Verkehrstote gibt es in Finnland seit 1960. Die Vize-Bürgermeisterin von Helsinki sieht als einen Hauptgrund für die positive Entwicklung die niedrigeren Grenzen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. In den meisten Wohngebieten und im Stadtkern sind 30 km/h erlaubt, auf Hauptverkehrsstraßen sind es 40 und in Vororten 50 Kilometer pro Stunde.



Insgesamt kamen 2019 drei Verkehrsteilnehmer auf Helsinkis Straßen ums Leben: ein Auto- und zwei Motorradfahrer.