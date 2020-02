Immer mehr Menschen in Deutschland pendeln zur Arbeit.

Im vergangenen Jahr gab es 3,4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die ihren Arbeitsort nicht in dem Bundesland hatten, in dem sie wohnten. Im Jahr davor waren es rund 50.000 weniger - und 1999 erst 2,14 Millionen. Das geht nach Darstellung der Linken-Abgeordneten Zimmermann aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor.



Auch zwischen den Kreisen und über Gemeindegrenzen hinweg steigen die Zahlen.



In großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs und Sachsen-Anhalts legen Beschäftigte im Durchschnitt mehr als 30 Kilometer auf dem Weg zur Arbeit zurück.