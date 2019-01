In Deutschland leben rund sieben Prozent der Bevölkerung in einer Wohnung, die als "überbelegt" eingestuft ist.

Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Im EU-Durchschnitt war die Überbelegungsquote mit 16 Prozent doppelt so hoch. Als überbelegt gilt eine Wohnung zum Beispiel, wenn drei Kinder in einem Zimmer leben oder die Eltern im Wohnzimmer schlafen. Diese Kriterien treffen hierzulande auf fast ein Fünftel der armutsgefährdeten Menschen sowie der Alleinerziehenden und ihre Kinder zu. In der Stadt ist der Anteil beinahe drei Mal so hoch wie auf dem Land. Personen mit ausländischem Pass sind häufiger betroffen als Deutsche.



Angesichts dieser Zahlen sprach sich der Bundesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Stadler, für höheres Wohngeld, eine wirksamere Mietpreisbremse und verstärkten sozialen Wohnungsbau aus. Er betonte, in einer Wohnung zu leben, die den eigenen Bedürfnissen entspreche und dabei bezahlbar sei, werde für immer mehr Menschen zu einem "kaum realisierbaren Traum".