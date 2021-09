In Deutschland lebt jeder dritte Mensch über 65 Jahre allein.

Im Jahr 2020 betraf das nach Angaben des Statistischen Bundesamts etwa 5,9 Millionen Menschen, das entspricht rund 34 Prozent der Altersgruppe bundesweit. Der Hauptgrund für die wachsende Zahl Alleinlebender in fortgeschrittenem Alter ist laut Statistik, dass der Partner oder die Partnerin verstorben ist. Das Zusammenleben mehrerer Generationen unter einem Dach ist den Angaben zufolge eher die Ausnahme: Zuletzt lebten nur in sechs Prozent der Haushalte Über-65-Jährige mit Jüngeren zusammen. Ein Viertel aller Haushalte in Deutschland waren solche, in denen ausschließlich Personen über 65 Jahre lebten.



Wegen des höheren Durchschnittsalters der Bevölkerung ist die Zahl der 65-Plus-Haushalte auch insgesamt deutlich gestiegen: im Vergleich zum Jahr 2000 um fast 30 Prozent auf 10,3 Millionen Haushalte.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.