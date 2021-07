Die Jugendämter in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Kindeswohlgefährdungen festgestellt als zuvor.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden wurden rund 60.000 Fälle aktenkundig. Das waren neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als in jedem anderen Jahr, seit diese Statistik im Jahr 2012 eingeführt wurde. Auch in den vergangenen Jahren waren die Fallzahlen schon um jeweils etwa zehn Prozent gestiegen.



Als einen möglichen Grund nennt die Behörde eine zunehmende Sensibilisierung der Bevölkerung für den Kinderschutz, sodass in mehr Fällen eingegriffen wird. Dazu könnten im Corona-Jahr 2020 auch die Belastungen von Familien infolge der Kontaktbeschränkungen ein Grund für die Zunahme gewesen sein. Zugleich sei auch eine höhere Dunkelziffer möglich, wenn etwa wegen der Schulschließungen Fälle unentdeckt blieben.

