Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lag die Erwerbslosenquote bei den 15- bis 24-Jährigen im vergangenen Jahr bei 6,2 Prozent. In den ostdeutschen Bundesländern seien es 8,6 Prozent gewesen, in den übrigen 5,8 Prozent. Das Bundesamt ergänzte, 2005 sei der bisherige Spitzenwert erreicht worden. Damals seien mehr als 15 Prozent der Jugendlichen erwerbslos gewesen.