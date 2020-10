Die Menschen in Deutschland beziehen immer länger Rente.

So erhielten Männer im vergangenen Jahr im Schnitt 18,2 Jahre Rente - zehn Jahre zuvor waren es noch 2,4 Jahre weniger. Bei Frauen stieg die Bezugsdauer in diesem Zeitraum von 20,6 auf 21,7 Jahre.



Das geht aus dem Rentenatlas 2020 hervor, den die Deutsche Rentenversicherung veröffentlicht hat.



Zugleich sind die Menschen in den vergangenen Jahren immer später in Rente gegangen. Männer waren dabei zuletzt 64 Jahre alt, 2010 erst 63,8 Jahre. Bei Frauen stieg das Durchschnittsalter im selben Zeitraum von 63,3 auf 64,5 Jahre.



Einen ungewöhnlich hohen Anstieg gab es bei den Frauen vom vorletzten zum letzten Jahr. Grund dafür ist die zum 1. Januar 2019 erweiterte Mütterrente, durch die viele ältere Frauen erstmalig einen Rentenanspruch erlangten.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.