Die Deutschen haben 2017 im Schnitt pro Kopf so viel Müll weggeworfen wie im Jahr zuvor.

Allerdings ist der Anteil an Bio- und Sperrmüll leicht gestiegen, während der Anteil an Restmüll entsprechend zurückging, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Einer der Gründe sei die zunehmende Verbreitung der Biotonne. Mit 125 Kilogramm Biomüll pro Kopf sei das der bisher höchste Wert.



Insgesamt warf jeder Deutsche im Schnitt 462 Kilo Abfall weg, 158 Kilo davon Restmüll.