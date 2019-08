Die Zahl der Frauen in regulären Arbeitsverhältnissen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent gestiegen.

Das Statistische Bundesamt registrierte im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von rund 300.000 Frauen, die einem sozialversicherten, unbefristeten Hauptjob mit mindestens 20 Wochenstunden nachgingen. Gleichzeitig sank die Zahl der Frauen in sogenannter atypischer Beschäftigung um 3,1 Prozent. Dazu zählen befristete oder geringfügige Arbeitsverhältnisse.



Bei den Männern fiel die Veränderung den Angaben zufolge weniger stark aus. Sie befinden sich generell häufiger in regulärer Beschäftigung als Frauen.