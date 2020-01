Die Zahl der Studentinnen und Studenten an privaten Hochschulen in Deutschland ist gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im Wintersemester 2018/2019 fast 247.000 junge Menschen an privaten Hochschulen eingeschrieben. Das seien sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders beliebt seien private Fachhochschulen und dort die Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die Zahl der Studenten an öffentlichen Universitäten war im Vergleich deutlich höher. Dort waren im gleichen Zeitraum mit 2,6 Millionen mehr als zehn Mal so viele junge Menschen eingeschrieben.