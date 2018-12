Messerangriffe sollen künftig bundesweit statistisch erfasst werden.

Der thüringische Innenminister Maier sagte im MDR, das sei zuletzt auf der Innenministerkonferenz Ende November in Magdeburg beschlossen worden. Die Umsetzung werde aber noch etwas dauern, weil die bundesweite Kriminalitätsstatistik eine einheitliche Struktur habe. Wenn man etwas ändere, müsse das in 16 Bundesländern geändert werden, sagte der SPD-Politiker.



Zuletzt ist mehrfach darüber diskutiert worden, ob die Zahl der Messerangriffe in Deutschland zugenommen hat. Einen Beleg dafür gab es mangels belastbarer Zahlen nicht.