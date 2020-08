In Deutschland arbeitet mehr als jeder vierte Mitarbeiter in der Altenpflege im Niedriglohnbereich.

Das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach fallen über 28 Prozent der Beschäftigten in diese Kategorie.



Betroffen sind den Angaben zufolge besonders Helfer in der Altenpflege, die keine Fachausbildung absolviert haben. Hier betrage der Niedriglohn-Anteil bundesweit 58 Prozent. Die Tatsache, dass Altenpflegekräfte vielerorts dringend gesucht würden, schlügen sich bislang kaum in der Entlohnung nieder, hieß es.



Als Niedriglohn gilt eine Bezahlung, die weniger als zwei Drittel des durchschnittlichen Stundenlohns von Vollzeitbeschäftigten beträgt. Laut Statistischem Bundesamt lag der durchschnittliche Stundenlohn in Deutschland im Jahr 2018 bei 17,94 Euro pro Stunde.