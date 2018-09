Erwerbstätige Mütter arbeiten meist in Teilzeit, Väter immer noch eher selten.

Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach sind 69 Prozent der berufstätigen Mütter von minderjährigen Kindern in Teilzeit, aber nur sechs Prozent der Väter. Auch zwischen Ost- und Westdeutschland besteht weiter ein deutlicher Unterschied. In den westdeutschen Bundesländern liegt die Teilzeitquote der Mütter bei 76 Prozent, in den ostdeutschen dagegen bei 49.