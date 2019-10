In deutschen Großstädten zahlen Neumieter ein Fünftel mehr als Haushalte mit älteren Mietverträgen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, bezahlten private Haushalte in den sieben größten Städten ab 2015 im Schnitt 10 Euro 80 pro Quadratmeter bei Abschluss eines Neuvertrages. Das waren rund 21 Prozent mehr als die durchschnittliche Nettokaltmiete in diesen Städten. Am größten war der Unterschied in Berlin. Bundesweit beziffert das Statistische Bundesamt den Anstieg um 7 Euro 70.