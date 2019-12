Die Kaufpreise für Wohnimmobilien steigen in den Ballungsgebieten weiter an.

Sie lagen im dritten Quartal 2019 im Schnitt 4,9 Prozent höher als im Vorjahres-Quartal und 1,6 Prozent höher als im zweiten Quartal. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden weiter mitteilte, verteuerten sich insbesondere Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser in den sieben größten Metropolen. Dazu zählen Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main sowie Stuttgart und Düsseldorf. In diesen Städten legten die Preise um neun, beziehungsweise 7,8 Prozent zu.