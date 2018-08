Der deutsche Staat hat wegen der guten Wirtschaftslage im ersten Halbjahr einen Rekordüberschuss erzielt.

In den ersten sechs Monaten nahmen Bund, Länder, Kommunen und Sozialkassen gut 48 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Dies sei der höchste Wert in einem Halbjahr seit der Wiedervereinigung. Verantwortlich für den Überschuss seien eine günstige Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie eine moderate Ausgabenpolitik.