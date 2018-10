Ältere Menschen werden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gesellschaftlich immer relevanter.

Der Präsident der Behörde, Thiel, erklärte in Berlin, der Anteil der Generation "65 plus" steige seit Jahren. Immer mehr Ältere seien erwerbstätig, und ihre Beteiligung an Bundestagswahlen sei überdurchschnittlich hoch. Der Blick in die Zukunft zeige, dass die Bevölkerung künftig noch wesentlich stärker als heute von älteren Menschen geprägt sein werde.



Nach Angaben der Statistiker hat sich die Zahl der Menschen ab 65 Jahren bundesweit von 1990 bis 2017 um 5,8 Millionen auf 17,7 Millionen erhöht. Das sind 21 Prozent. Erwartet wird, dass dieser Wert 2030 bei 26 Prozent und im Jahr 2060 bei 31 Prozent liegt.



Wie das Statistische Bundesamt weite rmitteilte, ist jeder zweite Rentner in Deutschland im Internet. Im ersten Quartal 2017 seien 50 Prozent der Personen ab 65 Jahren dort unterwegs gewesen. Der Anteil der Internetnutzer in der sogenannten Generation 65 plus sei in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen.