Der Tourismus in Deutschland nimmt weiter zu.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg die Zahl der Übernachtungen im vergangenen Jahr um 3,7 Prozent. Es war das zehnte Jahr in Folge mit einer Steigerung. Gezählt werden sowohl Urlaubs- als auch Geschäftsreisende in Beherbungsbetrieben mit mindestens zehn Betten.



Im Tourismus sind in Deutschland nach Branchenangaben etwa drei Millionen Menschen beschäftigt.