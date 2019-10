Die Zahl der Fluggäste in Deutschland ist trotz der Klimadebatte offenbar weiter gestiegen.

Eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts hat laut einem Bericht der "Rheinischen Post" ergeben, dass es im Luftverkehr in jedem Monat seit August 2018 steigende Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat gab. Im Zeitraum von August 2018 bis Juli 2019 starteten demnach mehr als 125 Millionen Passagiere von deutschen Flughäfen. Im Jahr davor waren es sechs Millionen weniger.



Die Bundesregierung will als Teil ihres Klimaschutzprogramms Fliegen teurer machen und Bahnfahren im Gegenzug billiger. Die Steuer auf Flugtickets soll erhöht werden - je nach Strecke um rund 3 bis 17 Euro pro Ticket. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Finanzministeriums hervor, der in der vergangenen Woche bekannt wurde.