Bei der Europawahl im Mai haben in Deutschland vor allem Senioren den Ausschlag gegeben.

Bundeswahlleiter Thiel sagte bei der Vorstellung einer repräsentativen Wahlstatistik in Berlin, der Einfluss der älteren Generation sei gestiegen. Das liege einerseits an der demografischen Entwicklung, andererseits aber auch an der besonders hohen Wahlbeteiligung älterer Menschen.



Der Statistik zufolge war mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten 60 Jahre oder älter. Aus dieser Gruppe gingen zudem mehr als 64 Prozent zur Wahl. Dagegen war weniger als jeder Siebte jünger als 30. Zudem hätten von ihnen nur etwa 55 Prozent gewählt. Thiel ergänzte, die jüngeren Wähler hätten deutlich anders abgestimmt als die älteren. So hätten die Grünen in allen Altersgruppen der 18- bis 59-Jährigen vorne gelegen. Bei den über 70-Jährigen hingegen sei die Partei auf unter neun Prozent gekommen.