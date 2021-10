In der Corona-Pandemie haben weniger Familien staatliche Hilfe bei der Erziehung bekommen.

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 963.000 sogenannte erzieherische Hilfen für Eltern und junge Menschen unter 27 Jahren gewährt. Dem Statistischen Bundesamt zufolge waren das rund fünf Prozent weniger als im Vorjahr.



Es ist nach einem kontinuierlichen Anstieg seit 2008 der erste Rückgang. Der Höchststand war im Jahr 2019 erreicht, mit einer Million 17-tausend. Der Grund für den Rückgang liegt nach Einschätzung der Statistiker in den allgemeinen Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Insbesondere der Rückgang der Erziehungsberatungen vor Ort könne dadurch erklärt werden. Es wurden aber verstärkt telefonische Beratungen angeboten, die nicht in die Statistik eingehen.

