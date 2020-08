Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist im ersten Halbjahr 2020 auf einen Tiefstand gesunken.

Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt. Demnach wurden in den ersten sechs Monaten 4.600 Menschen in ihre Heimat zurückgeschickt. Im Vorjahreszeitraum seien es fast 11.500 und damit mehr als doppelt so viele gewesen. Die Corona-Pandemie ist den Angaben zufolge ein Hauptgrund für die gesunkene Zahl der Abschiebungen.



Die Linken-Abgeordnete Jelpke forderte, alle Abschiebungen bis auf weiteres zu stoppen, um die Gesundheit der betroffenen Menschen nicht zu gefährden.