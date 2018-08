Die Zahl der in Deutschland anerkannten ausländischen Berufsabschlüsse ist gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 2017 rund 21.800 Anträge grundsätzlich positiv beschieden. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 14 Prozent. Die im Ausland erworbenen beruflichen Abschlüsse wurden als vollständig oder eingeschränkt gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt.



Weiter heißt es, am häufigsten seien Anträge von Personen bearbeitet worden, die ihre Ausbildung in Syrien abgeschlossen haben. Ihre Zahl habe gegenüber dem Vorjahr um 80 Prozent zugenommen. Dahinter folgen Anerkennungsverfahren zu Abschlüssen aus Bosnien-Herzegowina und Serbien.