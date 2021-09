Die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen in Deutschland ist im September dank einer Herbstbelebung auf 2.465.000 gesunken.

Das waren 114.000 weniger als im August und 382.000 weniger als im September vergangenen Jahres, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,4 Prozent.



Entspannung meldete die Bundesagentur auch bei der Kurzarbeit. Bis kurz vor Monatsende seien Anzeigen für Kurzarbeit von 70.000 Personen eingegangen. Daten darüber, wie viel Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch genommen wurde, liegen der Bundesagentur allerdings nur bis Juli vor. In dem Monat sei für 927.000 Menschen Kurzarbeitergeld gezahlt worden. In der Spitze der Corona-Pandemie waren es den Angaben zufolge im April vergangenen Jahres fast sechs Millionen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.